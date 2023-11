Dla Kuby to naprawdę spore osiągnięcie! Warto przypomnieć, że do tej pory największym sukcesem naszego rodaka na światowych konkursach piękności był wynik Rafała Maślaka na wyborach Mister International 2014 - gwiazdor zdobył tytuł 3-vice Mistera.

MAMY TO ! POLSKA NA PODIUM ! Moi Kochani ❤️ Na tą wiadomość, czekało wielu z Was. Jak poszło mi na konkursie Mister Global 2018 w Tajlandii, na którym reprezentowałem Polskę i Was wszystkich ? Stało się coś o czym nawet nie marzyłem - wywalczyłem tytuł 2 wicemistera i wciąż nie wierzę, że to dzieje się naprawdę - pisze na swoim Instagramie.