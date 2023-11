Przed wyjazdem Jakub wziął udział w kilku sesjach wizerunkowych, m.in. w eleganckich garniturach!

Oto pierwsza fotka wizerunkowa na konkursie MISTER GLOBAL w Tajlandii w szarfie z napisem POLAND. Reprezentuję Polskę????????, czyli Was wszystkich. Jak oceniacie to zdjęcie w skali od 1 do 10 i jak oceniacie nasze szanse w konkursie ? - pisał Jakub.