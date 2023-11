Jakub Kucner nie przestaje zaskakiwać! Obecnie Mister Polski 2017 reprezentuje nasz kraj na zawodach Mister Global 2018 w Tajlandii. Żeby zdobyć ten tytuł, musi pokonać 39 zawodników z całego świata. Kuba jest w znakomitej formie i może pochwalić się naprawdę umięśnioną sylwetką.

Jak się okazuje, Kuba Kucner świetny wygląd zawdzięcza nie tylko odpowiedniej diecie, ale i ćwiczeniom! Co więcej, postanowił sie nimi podzielić ze swoimi fanami. Niedawno, Kucner podjął współpracę z Ewą Chodakowską i jej firmą Bebio, która wyprodukowała dla niego autorski trening fitness na DVD! Jakie ćwiczenia znajdą się na płycie?

To zestawy idealne i dla kobiet, i dla mężczyzn, którzy chcą mieć płaski brzuch, mocne plecy i ramiona oraz jędrne nogi i pośladki – mówi Kuba Kucner.

Ale to nie koniec współpracy Kucnera i Chodakowskiej! Kuba dołączy do teamu Ewy i poprowadzi jeden z treningów w ramach trasy Be Active Tour powered by Nałęczowianka. My chętnie byśmy poćwiczyli pod jego okiem. A wy?

Jakub Kucner wydał DVD z ćwiczeniami.

Kuba jest nie tylko przystojny, ale i szczęśliwie zakochany!