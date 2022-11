Jakub Kiwior debiutuje na mundialu. Piłkarz ma piękną partnerkę i chętnie pokazuje ją w sieci!

Robert Lewandowski w kolejnych meczach udowadnia, że w pełni zasługuje na tytuł jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, a już niebawem zagra w kolejnym meczu reprezentacji Polski. Zawodnik FC Barcelony przyleciał do Polski ze słonecznej Hiszpanii, aby wziąć udział w zgrupowaniu kadry przed meczami z Holandią i Walią w ramach Ligii Narodów. Zobaczcie, jak prezentował się Robert Lewandowski! Robert Lewandowski pojawił się na zgrupowaniu kadry reprezentacji Polski! Robert Lewandowski w ostatnim czasie rzadko bywa w Polsce i p owoli przyzwyczaja się do życia w słonecznej Hiszpanii . Żona piłkarza Anna Lewandowska i jego dwie córki nie ukrywają, że nowe miejsce przypadło im do gustu i aktualnie to tam układają swoje życie, a Klara została zapisana nawet do elitarnej szkoły , w której czesne kosztuje aż 60 tys. zł miesięcznie. Teraz piłkarz musiał na jakiś czas wrócić do kraju w związku ze zgrupowaniem reprezentacji Polski w piłce nożnej przed wrześniowym meczem z Walią, który odbędzie się już w niedzielę 25 września o godz. 20.45. (To oznacza, że fani programu "Rolnik szuka żony" znów nie zobaczą nowego odcinka.) Robert Lewandowski przed spotkaniem z drużyną poświęcił czas dla swoich fanów i chętnie rozdawał autografy. Zobaczcie sami! Zobacz także: Anna Lewandowska na romantycznym zdjęciu z mężem. Pokazała też twarze córek! [ZDJĘCIA] Tym razem piłkarz zdecydował się na prosty, wygodny zestaw w kolorze ciemnej zieleni bez widocznego logo. Robert Lewandowski, który do niedawna chętnie eksponował ultra drogie zegarki, teraz ukrył swój model. Czyżby sportowiec po krytycznych uwagach hiszpańskiej prasy dotyczących drogich samochodów, jakimi przyjeżdża na treningi, postawił nie eksponować fortuny, jaką zarobił? ...