Stylowy Robert Lewandowski pojawił się na zgrupowaniu kadry. Nowe zdjęcia paparazzi

Robert Lewandowski w rozmowie z mediami oraz we wpisie na Instagramie skomentował mecz Polska-Szwecja. Jak ocenia wynik spotkania i co jego zdaniem doprowadziło do porażki naszej kadry? Bardzo szczere wyznanie kapitana reprezentacji Polski! Robert Lewandowski po przegranym spotkaniu nie ukrywa żalu, że nasza drużyna odpadła już w EURO 2020 (2021). Sprawdźcie, co powiedział "Lewy"! Robert Lewandowski gorzko o grze Polaków na EURO 2020 Jeszcze przed meczem Polska-Szwecja chyba wszyscy mieli nadzieję, że Polacy wygrają "mecz o wszystko" i przejdziemy do dalszego etapu podczas EURO 2020 (2021). Niestety, pomimo dwóch bramek strzelonych przez Roberta Lewandowskiego, reprezentacja Szwecji wygrała 3:2. Oznacza to jedno- nasza kadra nie wychodzi z grupy i po trzech meczach żegna się z mistrzostwami EURO 2020 (2021). Jak przegrany mecz komentuje Robert Lewandowski? Kapitan reprezentacji Polski tuż po spotkaniu ze Szwecją ocenił grę naszej kadry. Padły gorzkie słowa! Trudno być po takim meczu w dobrym humorze. Nie można nam odmówić woli walki, byliśmy zdeterminowani, ale czegoś zabrakło. Pewnie umiejętności. Chwała chłopakom za walkę, ale to nie wystarczyło- Robert Lewandowski mówił w TVP Sport. Co jeszcze powiedział Robert Lewandowski? Piłkarz nie ukrywa, że jest rozczarowany wynikiem Polaków na mistrzostwach EURO 2020 (2021). Pierwszy mecz na Euro zdecydował o wielu rzeczach, ale czasem jeśli meczu nie możesz wygrać, powinieneś go zremisować, zwłaszcza na dużych turniejach. To dla nas nauczka- wyznał kapitan reprezentacji Polski. Piłkarz przed kamerą wspominał również sytuację do której doszło w trakcie meczu ze Szwecją, kiedy próbując strzelić gola dwukrotnie trafił w poprzeczkę. Szkoda tego pierwszego strzału, bo uderzyłem piłkę nieco bokiem....