Łukasz Jakóbiak wrócił do Polski z Indii, gdzie brał udział w 2. edycji programu "Azja Express". Twórca programu "20m2 Łukasza" pojechał do Azji z Joanną Przetakiewicz, która zaprosiła go do udziału w show. Łukasz tuż po powrocie z Indii pojawił się na pokazie nowej kolekcji La Manii, gdzie spytaliśmy go o udział w "Azja Express". Jakóbiak zdradził nam, że był w Indiach... miesiąc! Czy to oznacza, że doszedł do samego finału? Wiele na to wskazuje, bowiem showman i projektantka wrócili do Polski w podobnym czasie, jak prowadząca show Agnieszka Woźniak-Starak! Co Łukasz Jakóbiak powiedział na temat Joanny Przetakiewicz, którą znał tylko pół roku przed wyjazdem do Indii?

