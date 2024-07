Radzimir Dębski to jeden z najbardziej zdolnych muzyków młodego pokolenia w Polsce. Artysta skomponował muzykę do wielu filmów i seriali, a największą sławę przyniósł mu remiks piosenki Beyonce. W sieci rekordy popularności biło także nagranie Historii Hip-Hopu jego autorstwa. Choć jest znany, bogaty i stać go na to, żeby kupić sobie nowoczesne auto, muzyk jeździ po warszawskich ulicach czerwonym Fiatem 125p z 1986 roku. Swoje auto pokazał w materiale dla Uwagi TVN. Co powiedział o swoim samochodzie?

W samochodach ważna jest adrenalina, jazda, stylówa. Stylówa jest ważna, jak może nie być. Dla mnie to jest najfajniejsze auto, dla mnie to jest szpan - powiedział Radzimir Dębski.

Kiedyś w wywiadzie dla "Logo" powiedział, że jego samochód budzi bardzo duże zainteresowanie wśród ludzi na ulicach, a zwłaszcza kobiet ;-)

Mam pięknego bandziora, czyli dużego Fiata. Jest trochę starszy ode mnie, ale trzyma się lepiej niż ja. I fejm na mieście, i powodzenie u dziewczyn też ma większe ode mnie - powiedział muzyk.

Jak wygląda stylowe i kultowe auto muzyka? Zobaczcie wideo!

