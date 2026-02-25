Emocje wokół Wersow i Friza nie opadają. Niedawno para ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, a póżniej wyszło na jaw, jakiej płci jest ich druga pociecha. Od razu pojawiły się pytania o imię dla maleństwa. Teraz Wersow zaskoczyła szczerym komentarzem!

Wersow i Friz czekają na narodziny syna

W połowie lutego br. do sieci trafiło nagranie, na które czekali wszyscy fani Karola "Friza" Wiśniewskiego i Weroniki "Wersow" Wiśniewskiej. To właśnie wtedy poznaliśmy płeć dziecka Wersow i Friza. Para ma już córeczkę Maję, która jest całym ich światem, a teraz ich rodzina powiększy się o synka.

Jakie imię wybiorą Wersow i Friz?

Już chwilę po oficjalnym ogłoszeniu płci dziecka, temat imienia syna Friza i Wersow stał się numerem jeden wśród komentujących. Weronika "Wersow" Wiśniewska otwarcie wyznała, że jej marzeniem było nadać chłopcu imię Borys. Niestety, jej propozycja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem męża. Friz publicznie odrzucił imię Borys, określając je jako zbyt agresywne. Friz nie tylko skreślił Borysa, ale jasno postawił swoje warunki. Zaznaczył, że zależy mu na imieniu międzynarodowym, które będzie brzmieć tak samo po polsku i angielsku.

Wersow zabrała głos ws. imienia dla synka

Chociaż od ogłoszenia płci dziecka Wersow i Friza minęło zaledwie kilka dni to wszyscy czekają już na ogłoszenie imienia dla synka. Ostatnio influencerka pojawiła się w studio RMF FM i właśnie tam usłyszała pytanie, czy razem z mężem podjęli już decyzję w tej sprawie. Wersow nagle zaskoczyła szczerym wyznaniem. Tego się nie spodziewała:

Nie ma jeszcze. Mamy kilka imion, które na pewno nam się podobają. Ja myślałam, że będzie troszeczkę łatwiej z tym wyborem. Przy pierwszym dziecku było naprawdę bardzo, bardzo łatwo, a tutaj no... wyznała nagle Wersow.

Wersow po raz kolejny zdradzila, jakie imiona dla chłopców podobają się jej najbardziej.

Mi się bardzo podoba imię Borys, albo też mi się podoba Olivier. To są imiona, które mi się podobają, ale akurat Karol Borysa odrzucił więc no muszę się też z nim dogadać. Zobaczymy na jakie imię finalnie się zdecydujemy wyznała w rozmowie z RMF FM.

Zobacz także: