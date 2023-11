Podczas pobytu w Nowym Jorku Piotr poznał uczącą się tam aktorstwa Natalię Klimas, córkę znanej projektantki mody. Zakochali się w sobie, a Natalia postanowiła po zakończeniu studiów wrócić za Piotrem do Polski. Woźniak-Starak założył w tym czasie firmę producencką Watchout Studio, która zadebiutowała filmem „Big Love”, z Aleksandrą Hamkało i Antonim Pawlickim.

Film, choć doczekał się mieszanych opinii krytyków, stał się hitem. Idąc za ciosem, w 2014 roku Piotr rozpoczął prace nad filmową biografią profesora Zbigniewa Religi – „Bogowie”. To w tym czasie zakończył związek z Klimas i zakochał się w znanej dziennikarce Agnieszce Szulim. Poznali się rok wcześniej.

Pamiętam, jak pierwszy raz go zobaczyłam. Przyjechaliśmy do niego ze znajomymi, chociaż nie miałam na to ochoty. To była niedziela, wolny dzień i myślałam wtedy, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka. Nie pamiętam, jak wyglądał, ale uderzyło mnie to, że spotkałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie - wspominała w jednym z wywiadów Agnieszka.