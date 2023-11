Piotr Woźniak-Starak miał do dyspozycji kilka domów, ale ten na warszawskim Mokotowie miał dla niego szczególne znaczenie. Nigdy nie zdecydował się go sprzedać, bo ponad 40 lat temu zbudował go jego ojciec, Jerzy Woźniak. Z całą pewnością było to ważne miejsce dla producenta filmowego. W końcu to tutaj założył swoją firmę i drewniany dom stał się siedzibą dla Watchout Studio.

Reklama

Zobaczcie, jaka historia wiążę się z tym miejscem!

Rodzinny dom Piotra Woźniaka-Staraka

Drewniany dom na Mokotowie wybudował ojciec Piotra Woźniaka-Staraka, Jerzy Woźniak. Jak donosi "Fakt" prawnik miał w nim mieszkać razem z rodziną:

Ojciec Piotra, Jurek Woźniak, zbudował ten dom po powrocie z USA dla ukochanej żony Anny i synka. To właśnie tutaj Piotruś spędził pierwsze lata życia – powiedział Romuald Szeremietiew w rozmowie z "Faktem".

Ojciec Piotra zachorował na czerniaka, a choroba postępowała szybko i mimo wielu starań nie udało się jej wyleczyć. Jerzy Woźniak zmarł w wieku 41 lat.

W 1984 roku u Jerzego nastąpił nawrót choroby. Czerniak zżarł go błyskawicznie. Ania stawała na głowie, organizowała leczenie w Anglii, a nawet sprzedawała różne rzeczy z domu. To nic nie dało - czytamy w "Fakcie".

Jak informuje tabloid rodzinny dom miał dla Piotra Woźniaka-Staraka sentymentalne znaczenie. Wiązały się z nim wspomnienia z wczesnego dzieciństwa, dlatego nigdy nie myślał o jego sprzedaży. To tu założył swoją firmę producencką w 2008 roku. To tam swój początek miały obsypane nagrodami filmy "Bogowie" czy "Sztuka kochania".

Piotr Woźniak-Starak nie żyje

Producent filmowy i prywatnie mąż Agnieszki Woźniak-Starak zginął na mazurskim jeziorze w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nieudany manewr sprawił, że mężczyzna i płynąca z nim 27-latka wypadli z łodzi. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu, a Piotr Woźniak-Starak był poszukiwany przez kilka dni. W końcu ekipa płetwonurków znalazła jego ciało. Obecnie trwa śledztwo w sprawie jego śmierci. Pogrzeb producenta odbył się 30 sierpnia na Mazurach.

Piotr Woźniak-Starak ze swoją mamą, Anną.

East News