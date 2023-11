Nowy sezon to wielka zmiana w programach „Jaka to melodia?” i „Koło fortuny”. Prowadzący obu show zamienili się miejscami. W lipcu, po ogłoszeniu tej decyzji, widzowie nie byli zadowoleni. Pisali, że to już kolejna zmiana w programie „Jaka to melodia?” i otwarcie mówili, że to nie jest dobry pomysł, aby Rafał Brzozowski zastąpił Norbiego. Po emisji premierowego odcinka okazało się, że te obawy były nieuzasadnione, a program cieszył się dużą oglądalnością. Zobaczcie, jak internauci ocenili debiut Rafała Brzozowskiego w „Jaka to melodia?”!

Rafał Brzozowski lepszy niż Norbi w "Jaka to melodia?"?

W sobotę Rafał Brzozowski zadebiutował w programie „Jaka to melodia?”. Niedługo po emisji programu pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące jego nowej roli. Okazuje się, że obawy zupełnie się nie spełniły, a muzyk doskonale sobie poradził i zachwycił widzów, którzy podkreślają jedno zdanie:

Właściwy człowiek na właściwym miejscu! On się naprawdę nadaje!

Czyżby w końcu pojawił się godny następca Roberta Janowskiego? Internauci nie mają wątpliwości, że to właśnie Rafał Brzozowski.

- Najlepszy prowadzący, z chęcią będę oglądać - Wreszcie odpowiednia osoba prowadzacego super super na pewno z wielką przyjemnością bedziemy oglądać program bez pajacowania - Super program byłam wzruszona.Teraz będę oglądała. - Rafal Brzozowski najlepszy????????????zostan w jaka to melodia - czytamy w komentarzach.

Pierwszy odcinek po wakacyjnej przerwie oglądało ponad 2 miliony widzów! Zmiany w programie zostały przyjęte bardzo dobrze. Nie tylko podmiana prowadzącego wyszła na plus, ale też odświeżone studio. Oglądaliście?

Kiedy TVP ogłosiła zamianę miejsc, widzowie nie byli zachwyceni