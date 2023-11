Marcin Gortat to wielki sportowiec i wspaniały człowiek. Znów udowodnił to, angażując się w organizację charytatywnego meczu koszykarskiego prowadzonej przez siebie drużyny polskich gwiazd kontra zespół Wojska Polskiego.

Reklama

Zobacz: Macierewicz wygwizdany na meczu Gortata! Zobaczcie reakcję Marcina WIDEO

W drużynie Marcina grała m.in. Urszula Radwańska. Zapytaliśmy ją jak poznała Gortata. Okazuje się, że Marcin bardzo dba o to, by spotykać się z polskimi gwiazdami odwiedzającymi Stany Zjednoczone. Nasz znakomity sportowiec, gdy dowiedział się, że siostry Radwańskie są w Miami, zaprosił je na... No właśnie, zobaczcie nasz film.

Reklama

A swoją drogą, ciekawe czy w ten sam sposób poznał Alicję? :) Zobacz: Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat pojechali na pierwszy wspólny urlop! Gdzie go spędzą?