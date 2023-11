Shakira wciąż musi przebywać pod opieką lekarzy. Podziękowała swoim fanom za bezgraniczne wsparcie, ale także rodzinie i wszystkim, którzy o nią zadbali:

Chciałabym wszystkim podziękować za waszą bezgraniczną miłość i wsparcie, które otrzymuje od kilku tygodni. Dzięki wam czuję, że mój głos nie należy tylko do mnie, ale również do was. Były chwile, kiedy to właśnie wasze modlitwy i wiadomości w połączeniu ze wsparciem mojej rodziny były jedynymi rzeczami, które podtrzymywały

mnie na duchu - pisze Shakira.