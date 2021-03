Prywatne kino, plac zabaw i wielkie gwiazdy w sąsiedztwie. Tak mieszkają Meghan i Harry w Kalifornii ZDJĘCIA

Już w najbliższą niedzielę pokazany zostanie wywiad, który ma wstrząsnąć światową opinią publiczną. Książę Harry i księżna Meghan, w pierwszej takiej rozmowie po oficjalnym opuszczeniu brytyjskiej rodziny królewskiej mają zdradzić wiele na temat tego, co działo się u nich w ostatnich latach. Prowadząca rozmowę wielka gwiazda amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey nazwała wywiad jednym z najważniejszych w jej życiu. A atmosferę podkręcają przed niedzielą, kolejne zwiastuny, przecieki, czy wreszcie oskarżenia kierowane w kierunku ciężarnej Meghan.

Tłem wywiadu, w którym Oprah odpytuje książęcą parę, jest ich nowy dom w Kalifornii. Pierwszy jaki Meghan i Harry samodzielnie kupili. Jak wygląda? Zdjęcia robią wprost piorunujące wrażenie. Zobaczcie amerykańską posiadłość Sussexów.

East News

Ile kosztował dom Harry'ego i Meghan w USA?

Dom nie był tani, choć można powiedzieć, że kupili go "okazyjnie". Znajduje się w pięknym miejscu, kochanym przez gwiazdy Hollywood - w Montecito, około 90 mil (145 km) od Los Angeles. Wśród nowych sąsiadów Meghan i Harry’ego znaleźli się m.in. właśnie Oprah Winfrey, inna gwiazda amerykańskiej tv - Elle DeGeneres, Rob Lowe czy wreszcie twórca „Gwiezdnych Wojen” George Lucas.

Jak zauważają amerykańskie agencje, Meghan i Harry zrobili dobry „deal”, poprzednio dom wyceniany był na 29 mln dolarów, a oni kupili go za „jedyne” 14 650 000, czyli połowę taniej.

Jak wygląda dom Meghan i Harry'ego?

Co dostają w zamian za te miliony? Pałacową rezydencję z 9 sypialniami i 16 łazienkami. Dla rozrywek duchowych jest kino, spa, biblioteka, pokój do gier i spora piwniczka na wino (ze zdjęć wynika, że nie pusta). Jest i coś dla ciała - książęca para ma kompletną siłownię, kort tenisowy i garaż. Mały Archie może zapraszać kolegów do prywatnego placu zabaw, wyposażonego lepiej niż niejeden miejski ogródek jordanowski. Wspólnie mogą poszaleć też w basenie, albo po prostu nasycić się widokami gór i oceany na tle błękitnego kalifornijskiego nieba prosto z przydomowych tarasów.

Zobaczcie na zdjęciach jak wygląda posiadłość Harry'ego i Meghan w Montecito. Już samo otoczenie robi niesamowite wrażenie. Dom, ze względu na niemal pałacowy charakter, nie będzie odbiegał znacznie od przyzwyczajeń Harry'ego :

Królewskie są i wnętrza, choć z typowym dla Stanów wykończeniem. Tak wygląda salon z fortepianem:

W podobnym stylu utrzymana jest sypialnia, jedna z wielu w tym wielkim domu.

Pałacowa łazienka z kominkiem. Zwróćcie uwagę na wkomponowaną w marmury wannę w wykuszu okiennym. Widok z niej musi być cudowny.

Dla spragnionych rozrywek - domowe kino z prawdziwą kurtyną.

Jest i kompletna siłownia, w której znajdziemy nawet drążek do tańca? Kto będzie korzystał?

Tego placu zabaw będą zazdrościć Archiemu chyba wszystkie przedszkolaki.

Ci, którzy już dawno wyrośli z przedszkolnych klimatów pewnie pozazdroszczą tego - wspaniałej piwniczki z winem. Ciekawe czy wśród butelek znajdzie się np. rocznik babci Elżbiety (1926)...

Basen to w tej okolicy standard. Ten ma również brodzik dla Archiego.

To Harry i Meghan dostali w gratisie - mnóstwo zieleni i niesamowity widok na góry i ocean.

Dom gwarantuje też prywatność i spokój od paparazzi. Dojechać do niego można jedynie zamkniętą dla ruchu prywatną drogą. Jak Wam się podoba posiadłość?