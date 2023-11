Izabela Janachowska została mamą 10 maja. Na świecie pojawiło się wówczas pierwsze dziecko gwiazdy TVN i jej męża Krzysztofa Jabłońskiego, syn Christopher Alexander. Ostatnio Izabela Janachowska w rozmowie z magazynem "Viva!" zdradziła, że w czasie ciąży przytyła 10 kilogramów. Teraz wygląda na to, że prowadząca takie hity jak "Śluby marzeń", "W czym do ślubu" czy "Nie opuszczę cię aż do ślubu" wróciła już do formy po porodzie. Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN Izabela Janachowska zachwyciła swoją szczupłą figurą. Postanowiliśmy więc zapytać, jak udało jej się tak szybko zgubić dodatkowe kilogramy.

Posłuchajcie sami, co powiedziała nam Izabela Janachowska! Czy stosuje specjalną dietę i ostro ćwiczy, żeby wrócić do formy sprzed ciąży?

Izabela Janchowska zdradziła nam, czy wróciła już do formy po ciąży

