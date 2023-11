Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński niedawno zostali rodzicami. Ich pierwsze dziecko - syn - przyszedł na świat w maju tego roku. Od tego momentu świat gwiazdy i jej ukochanego niemal stanął na głowie. Christopher Alexander - bo takie imiona para wybrała dla swojego synka - rozkochał swoich rodziców w sobie bez pamięci. Teraz Izabela Janachowska przy każdej możliwej okazji chętnie pokazuje zdjęcia i nagrania z synkiem. Tym razem pokazała, jak spędza wieczór z rodziną. Ten widok was rozczuli!

Reklama

Izabela Janachowska pokazała urocze nagranie

Izabela Janachowska od kiedy tylko poinformowała swoich fanów o ciąży, to chętnie zaczęła dzielić się z nimi wiadomościami o swoim stanie. Zaczęła chwalić się ciążowym brzuszkiem, a potem już narodzinami synka i jego kolejnymi etapami życia oraz ważnymi wydarzeniami. Izabela Janachowska lubi też pokazywać, jak wygląda jej codzienność.

Tym razem gwiazda wrzuciła urocze nagranie, na którym jej synek Christopher Alexander i mąż Krzysztof Jabłoński śpią razem w niemal identycznych pozach i bardzo są do siebie podobni. No cóż, w końcu nie od dziś mówi się, "jaki ojciec, taki syn" ;).

A wy jak myślicie, do kogo bardziej podobny jest synek gwiazdy? Do niej czy może właśnie do jej męża?

Instagram

Izabela i jej mąż Krzysztof spełniają się w nowych rolach