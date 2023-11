3 z 5

Izabela Janachowska zdecydowanie nie należy do gwiazd, które już tydzień po porodzie chwalą się idealnymi sylwetkami. Gwiazda wybrała stopniowy powrót do formy! W wywiadzie dla magazynu "Viva" przyznała, jak planuje dojść do dawnej figury:

Mi jeszcze trochę zostało. Jeszcze nie jestem w formie i nie czuje się z tym komfortowo. - mówi Izabela Janachowska

A jej mąż dodaje:

Przecież po porodzie nie można od razu zabrać się za ćwiczenia. Trzeba się oszczędzać.

Na co Janachowska odpowiada:

Powoli, małymi krokami dojdę do siebie.

Trzeba przyznać, że tak rozsądne podejście wśród gwiazd to rzadkość.