Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" po raz kolejny skrytykowana za stylizację z komunii. Fanka: "Co za brak gustu i taktu"

Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" opublikowała na Instagramie zdjęcia z pierwszej komunii świętej syna swojego partnera i wzbudziła niemałe kontrowersje swoją stylizacją. Wokalistka wybrała różową sukienkę ze złotymi elementami, a niektórzy Internauci mocno krytykują ten zestaw, pisząc, że to nie jest odpowiednia sukienka na tak ważną uroczystość. Magda Narożna faktycznie pokazała "brak taktu"?

Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" znów w ogniu krytyki za stylizację z komunii

Magda Narożna rok temu uczestniczyła w komunii swojej córki, Gabrysi i wywołała w sieci prawdziwą burzę pozując z córką w stylizacji, która odsłaniała stanik z dekoracyjnymi elementami. Internauci mocno skrytykowali gwiazdę disco-polo i pisali wprost, że to zestaw na scenę, a nie na komunię dziecka. Okazuje się, że w ostatni weekend Magda Narożna znów była gościem na uroczystości komunijnej i po raz kolejny jej stylizacja została ostro oceniona! Co prawda fanki bronią wokalistkę i piszą, że wyglądała doskonale, ale wśród komentarzy pojawiają się głosy, że różowa letnia sukienka bardzie sprawdzi się na co dzień niż na wazną uroczystość rodzinną:

Różowa Księżniczka Na I Komunię taka sukienka...rany co za brak gustu i taktu

Okazuje się, że nie tylko gwiazda "Pięknych i młodych" została skrytykowana za swoją stylizację. Według niektórych Internautów zarówno gwiazda, jak i jej partner powinni wybrać bardziej formalne stylizacje na tak ważny dzień. Jednak z fanek Magdy Narożnej wprost sugeruje, że zestawy, jaki wybrał partner wokalistki bardziej pasuje na dyskotekę, ale nie na komunię!

Madzia 👌 idealnie🙌❤️ ale Krzyś mógłby trochę się ogarnąć z szacunku dla Adasia 🙈 w końcu Komunia to nie dyskoteka😁🤪 ale...co ja tam wiem🤦🏽‍♀️ może u Was taka moda🙄 Adasiowi gratuluję ♥️💙 U Pani partnera przydała by się bardziej elegancka koszula....PS.taka fryzura nie pasuje Pani

Tylko spójrzcie na stylizacje Magdy Narożnej i jej partnera. Faktycznie powinni wybrać bardziej eleganckie stylizacje?

Zobacz także: Magdalena Narożna pokazała zdjęcie topless! Polał się hejt: "Wstyd, ma pani córkę!"

W czerwcu 2020 roku Magda Narożna uczestniczyła w komunii swojej córki, Gabrieli.