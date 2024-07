Dziś Walentynki. Jedno z najbardziej komercyjnych świeckich świąt na świecie. Większość ludzi stara się 14 lutego przeżyć w wyjątkowy sposób: idąc ze swoją drugą połówką do kina, na romantyczną kolację lub po prostu pobyć kilka chwil ze sobą w domu. Jednak coraz więcej ludzi ma dosyć wszechobecnych czerwonych serduszek, całusków i masy przesłodzonej do granic możliwości czułości.

Jakiś czas temu podpytaliśmy kilka gwiazd o to jak obchodzą ten dzień. Ku naszemu zaskoczeniu nikt specjalnie nie świętuje 14 lutego. Walentynek nie lubi m .in. Ewa Farna:

Podobnie sprawa wygląda w przypadku Pauliny Krupińskiej:

Maja Sablewska zdradziła, że Wojciech Mazolewski zaskoczył ją prezentem niespodzianką, a także nagrał dla niej piosenkę. W rozmowie z nami nazwała go też mianem "narzeczonego". Przejęzyczenie czy jednak coś więcej? Zobacz: Sablewska pokazała nagą pierś na okładce singla

- Co mój narzeczony... Tfu... Nie narzeczony, co ja powiedziałam... Wojtek zaplanował genialną rzecz. Zrobił mi niespodziankę tuż przed walentynkami, a druga sprawa to singiel dla mnie, na którego okładce pojawiliśmy się razem.