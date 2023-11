Pamiętacie Sarę z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony"? Dziewczyna była jedną z trzech kandydatek, które walczyły o względy Karola. Co więcej, wydawało się, że to właśnie Sara jest faworytką rolnika. Po tym, jak spędzili romantyczną randkę nad jeziorem, chyba wszyscy fani show TVP byli pewni, że Karol zdecyduje się na związek z uroczą blondynką.

Niestety, w jednym z ostatnich odcinków okazało się, że tak się nie stanie. Sara po rodzinnej imprezie w domu Karola miała wypadek i trafiła do szpitala. Co ciekawe, chłopak nie pojechał z nią i nie był dla niej wsparciem. Sara miała o to do niego żal. Rolnik tłumaczył się wówczas, że nie pamięta, co się stało. Również miał żal do Sary, że jest na niego zła.

Jak ktoś mnie oskarża o coś, o co nie było celowe, to był czysty przypadek. Jeśli w początkowej fazie dzieją się takie rzeczy i jestem oskarżany... Ja nie chcę niczego robić na siłę - mówił Karol.

Jak już wiemy, ostatecznie rolnik podziękował wszystkim swoim kandydatkom i zaczął spotykać się z Jagodą. A co dziś słychać u Sary? Bardzo się zmieniła?

Jak dziś wygląda Sara z "Rolnik szuka żony"?

Od chwili zakończenia programu Sara chętnie pokazuje w sieci swoje zdjęcia i jest bardzo aktywna na Instagramie. Ostatnio mogliśmy zobaczyć między innymi, jak świętuje swoje 29. urodziny. Była uczestniczka czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" nieco przyciemniła kolor włosów i dziś wygląda naprawdę świetnie! Ostatnio zdradziła, że wkrótce wybiera się na urlop na Sycylię.

Zobaczcie sami, jak teraz wygląda Sara z "Rolnika"! Patrząc na jej zdjęcia nie trudno zauważyć, że jest szczęśliwa. Czyżby w jej życiu pojawiła się miłość? Tego z pewnością jej życzymy!

Kilka tygodni temu Sara świętowała 29. urodziny

Bardzo się zmieniła?