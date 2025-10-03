Jacek Wójcik był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników programu "Królowe życia" emitowanego na antenie TTV. Znany był z wyjątkowego poczucia humoru, pozytywnego nastawienia do życia i niesłabnącej energii. Szybko zdobył sympatię widzów, którzy pokochali go za naturalność i szczerość. Po zakończeniu swojej przygody z programem nie zniknął z życia publicznego – prężnie rozwijał swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie dzielił się codziennością i kontaktował z fanami.

Mama Laluny z "Królowych życia" wspomina Jacka Wójcika

Niestety, 1 października 2025 roku wieczorem media obiegła tragiczna informacja – Jacek Wójcik nie żyje. Miał 55 lat. Wiadomość o jego śmierci przekazała m.in. Edyta Nowak-Nawara.

Jedną z osób, które do samego końca były z nim w kontakcie, była Lidia Lirsz – mama Laluny. W rozmowie z "Faktem" wspominała go jako niezwykle pogodnego człowieka. Jak przyznała, Jacek często do niej dzwonił – rozmawiali godzinami.

On był tak kochany, tak wesoły. Mówił: ,,Ja mam plany, tu, tego...''. Pamiętam, że nieraz potrafiliśmy rozmawiać po półtorej godziny. Koleżanka mówiła do mnie: ,,Ile ty możesz gadać?''. A ja odpowiadałam: ,,Z Jackiem to zawsze''. W każdą sobotę i niedzielę rano dzwonił do mnie. Ja mówiłam: ,,Jacek, za dziesięć minut muszę iść do kościoła'' - powiedziała Lidia Lirsz w rozmowie z ,,Faktem''

Powrót do telewizji – spełnione marzenie Jacka Wójcika

Jak się okazało, największym marzeniem Jacka Wójcika było ponowne pojawienie się na ekranach telewizorów. Po zakończeniu emisji programu "Królowe życia", Jacek tęsknił za telewizyjnymi występami. Jak zdradziła Lidia Lirsz, nieustannie rozmyślał o powrocie do TTV.

Jacek dzwonił do mnie i mówił tak: ,,Jak wrócę z ,,Orzeł czy reszka'', to będę dzwonił do TTV, żeby nam coś dali, dwóm wariatom. Ja będę z nimi rozmawiał, bo mam milion pomysłów'' - wyznała Lidia Lirsz

Spełnienie tego marzenia nastąpiło krótko przed jego śmiercią. Wystąpił w programie "Orzeł czy reszka", co było dla niego ogromnym źródłem radości i dumy.

On tak bardzo chciał wrócić do telewizji. Kiedy zaczynał opowiadać o tych filmach, o wszystkim, co dotyczyło TTV, od razu ożywał. On tak bardzo chciał żyć, tak bardzo chciał coś znaczyć. (...) Jacek bardzo się cieszył, że mógł wrócić do telewizji i wystąpić w ,,Orzeł czy reszka''. To było jego marzenie - dodała mama Laluny

Jacek Wójcik przed śmiercią wystąpił w programie TTV fot. Instagram jacek_wojcik_official

