Jacek Stachursky w latach 90. był jedną z największych gwiazd muzyki dance. To on wylansował takie hity, jak choćby "Typ niepokorny" czy też "Zostańmy razem". Później głośno zrobiło się o nim za sprawą jego niekonwencjonalnej diety. Stachursky twierdził bowiem, że żywi się... energią słoneczną. Piosenkarz w wywiadach przekonywał, że zrezygnował całkowicie z jedzenia pokarmów. Jego waga faktycznie poszła w dół. Jacek Stachursky chciał nawet zrealizować film o swoim odchudzaniu. Ale projekt nie doszedł do skutku.

Wygląda jednak na to, że Jacek Stachursky nie zrezygnował z dbania o linię. Piosenkarz wciąż może się bowiem pochwalić naprawdę bardzo szczupłą sylwetką. Niektórzy uważają nawet, że muzyk nieco przesadził z odchudzaniem. Zobaczcie kolejny slajd i przekonajcie się sami!

