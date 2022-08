Jacek Kurski ucisza córkę w kościele. Prezes TVP na mszy z okazji rocznicy śmierci matki

Na tegorocznym festiwalu w Opolu 2022 nie zabrakło największych gwiazd polskiej sceny na czele z Marylą Rodowicz czy Justyną Steczkowską, a operatorzy kamer TVP dość często pokazywali, jak w specjalnej strefie VIP bawią się m.in. prezes stacji, Jacek Kurski oraz jego żona, Joanna Kurska. Do Opola para zabrała również córkę, Annę Klarę Teodorę. Jacek Kurski z żoną i córką w Opolu - ZDJĘCIA Festiwal w Opolu 2022 był z pewnością najważniejszym wydarzeniem minionego weekendu. W trakcie trzech koncertów na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej sceny, m.in. Justyna Steczkowska, która świętowała 50. urodziny . Nie zabrakło również Ani Wyszkoni, Maryli Rodowicz, Haliny Mlynkovej, Viki Gabor, Nataszy Urbańskiej, Krzysztofa Cugowskiego czy Ani Świątczak z córkami. Debiut w roli prowadzącej Opole zaliczyła zaś Kasia Cichopek . Wszystkim koncertom z dumą przyglądali się prezes TVP Jacek Kurski oraz jego żona, Joanna Kurska, którzy również pojawili się na tzw. ściance. Do Opola Jacek Kurski zabrał również córkę, Annę Klarę Teodorę, która w marcu tego roku skończyła roczek! W maju szczęśliwi rodzice chwalili się, że dziewczynka zaczęła stawiać pierwsze kroki. Oczywiście z ich pomocą. Zobacz także: Joanna i Jacek Kurscy jak Anna i Robert Lewandowscy! Wybrali nosidełko marki popularnej wśród gwiazd. Znamy cenę! Jacek Kurski z rodziną w Opolu wzbudzili niemałą sensację! Anna Klara Teodora to naprawdę urocza dziewczynka. Zastanawiacie się, dlaczego ma aż trzy imiona? Kurski tłumaczył: Anna to imię po mojej mamie, Klara siostrze mojej mamy, a Teodora to mama dwóch wymienionych wcześniej kobiet. Zawsze czułem wsparcie i modlitwę mojej mamy. Mama wyprosiła to dziecko u Boga. Byłem bardzo szczęśliwy jak Joanna zaproponowała by nasza córka nosiła imię po mojej mamie -...