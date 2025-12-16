Tata Jacka Kopczyńskiego zmarł tuż po weselu syna. Przejmujące wyznanie aktora
Radosne chwile zamieniły się w ból. Jacek Kopczyński poślubił Agnieszkę Kustosz, lecz tuż po weselu doszło do dramatycznych wydarzeń. Zaledwie kilka gdzin po przyjęciu zmarł ojciec aktora, Marian Błaszczyk. Jacek Kopczyński skomentował wydarzenia sprzed kilku dni.
Jacek Kopczyński w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie swojego ślubu i śmierci ojca. Aktor doskonale znany widzom m.in. z roli w serialu "M jak miłość" zaledwie kilka dni temu powiedział "tak" swojej partnerce. Niestety, teraz okazuje się, że dosłownie tuż po uroczystości zmarł jego tata.
Ślub Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki Kustosz
Gwiazdor "M jak miłość" przez wiele lat tworzył związek z Patrycją Markowską, ale w 2022 roku okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Całkiem niedawno wyszło na jaw, że aktor odnalazł swoje szczęscie u boku nowej partnerki, a ostatnio okazało się, że Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz wzięli ślub. Do sieci trafiły zdjęcia z uroczystości, na której pojawiła się m.in. Joanna Kurowska.
W piątek Jacek Kopczyński i jego ukochana powiedzieli sobie "tak". Para od kilku tygodni zapowiadała ceremonię, lecz nie ujawniała szczegółów wydarzenia. Dopiero Joanna Kurowska, przyjaciółka pary, udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia z uroczystości, dzieląc się radością z powodu ich ślubu. Uroczystość miała kameralny charakter i zakończyła się około godziny 22.
Szokująca wiadomość po ceremonii
Niestety, chwile szczęścia szybko zostały przyćmione przez dramatyczne wydarzenia. Tuż po zakończeniu przyjęcia weselnego, Jacek Kopczyński dowiedział się o śmierci swojego ojca. Informację o odejściu Mariana Błaszczyka aktor przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Emocjonalny wpis, w którym pożegnał ojca, pojawił się już w piątek.
Dziękuję za Twoją miłość, za Twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość . Dziękuję za 43 lata ojcostwa , żegnaj Tato. Marian Błaszczyk (79 lat )
Jacek Kopczyński zabrał głos po ślubie i śmierci taty
W miniony poniedziałek Jacek Kopczyński razem ze świeżo poślubioną żoną pojawili się na 25. Gali Gwiazd na Gwiazdkę. To właśnie na imprezie charytatywnej aktor w rozmowie z mediami ujawnił, że jego tata zmarł tuż po przyjęciu weselnym. Jak przekazał aktor, do śmierci doszło z piątku na sobotę.
Ślub wzięliśmy w piątek, natomiast z piątku na sobotę zmarł mój tata. Więc… cóż mam powiedzieć? Uśmiech losu. Tak bywa. Bawiliśmy się na przyjęciu weselnym – skromnym, oczywiście, bo to nie było wielkie wesele. Skończyło się o 22, a tuż po tym dowiedzieliśmy się, że nie wytrzymało mu serce
