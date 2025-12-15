W mediach społecznościowych Joanny Kurowskiej pojawiły się pierwsze zdjęcia ze ślubu Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki Kustosz. Przyjaciółka aktora opublikowała serię wyjątkowych kadrów, a w opisie zdradziła szczegóły uroczystości. Wiemy, kto został świadkiem pana młodego i jaką suknię zdecydowała się założyć jego wybranka.

Jacek Kopczyński wziął ślub

Jacek Kopczyński przez wiele lat tworzył związek z Patrycją Markowską, z którą doczekał się syna Filipa. Ich relacja była pełna wzlotów i upadków i choć ostatecznie rozstali się w 2022 roku, oficjalne potwierdzenie pojawiło się dopiero po pewnym czasie. Po zakończeniu tego etapu oboje skupili się na układaniu życia na nowo, a aktor związał się z Agnieszką Kustosz.

Dziś do mediów dotarła informacja, że Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Radosne wieści potwierdziła Joanna Kurowska - przyjaciółka aktora, która była obecna podczas ceremonii. Na jej Facebooku pojawiła się seria wyjątkowych zdjęć ze ślubu, na których widzimy szczęśliwą parę młodą i towarzyszących jej gości.

Joanna Kurowska pokazała zdjęcia ze ślubu Kopczyńskiego

Joanna Kurowska nie tylko pokazała zdjęcia ze ślubu Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki Kustosz, ale także ujawniła szczegóły uroczystości. Z jej wpisu dowiadujemy się między innymi, że to właśnie ona została świadkową pary młodej, a rolę świadka pełnił znany prezenter telewizyjny Łukasz Nowicki. Zdradziła również, że panna młoda miała na sobie suknię z francuskiej koronki i pereł projektu Doroty Goldpoint, w której prezentowała się zjawiskowo.

Lubię jak się ludzie kochają , a jak do tego się żenią to serce moje się raduje napisała aktorka.

Świeżo upieczonym małżonkom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

Zobacz także: