Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz nieco ponad dwa tygodnie temu stanęli na ślubnym kobiercu. Teraz w rozmowie z portalem Jastrząb Post opowiedzieli o planach na wspólną przyszłość. Aktor wyznał, że przy ukochanej uświadomił sobie, że może jeszcze coś zbudować. Nagle wspomniał o powiększeniu rodziny.

Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz wzięli ślub

Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz pobrali się 12 grudnia 2025 roku, po pięknej i nietypowej historii miłosnej. Para poznała się w teatrze, gdzie Agnieszka, siedząc na widowni, przykuła jego uwagę podczas spektaklu, w którym grał. Początkowe spojrzenia przerodziły się w kontakt na Facebooku, a wkrótce zakochani rozpoczęli wspólny związek, który zakończył się ślubem. Świadkami ceremonii byli Joanna Kurowska i Łukasz Nowicki. Aktorka podzieliła się szczegółami uroczystości, publikując w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcia pary młodej.

Lubię jak się ludzie kochają , a jak do tego się żenią to serce moje się raduje pisała Kurowska.

Jacek Kopczyński o powiększeniu rodziny

Zakochani regularnie udzielają wywiadów, podczas których chętnie opowiadają między innymi o łączącym ich uczuciu i planach na wspólną przyszłość. W rozmowie z portalem Jastrząb Post Kopczyński zapewniał, że ma doskonałą relację z teściami. Okazuje się, że jego żona także złapała świetny kontakt z jego synami.

Zaklikało od razu, bo ktoś, kto poznaje Agnieszkę, to trudno, żeby jej nie polubił. Moi synowie od razu to wyczuli, że to jest fajna, ciepła osoba, z którą można też porozmawiać, zwierzyć się jej z problemów. Ona chętnie tego wysłucha. Jakby nie patrzeć jest nauczycielką nauczania początkowego, więc ma podejście do dzieci. Mimo tego, że moi chłopcy już mają 23 i 18 lat, ale to dalej są chłopcy, którzy potrzebują zrozumienia, a Agnieszka im to daje podkreślił.

Pod koniec rozmowy został zapytany, gdzie widzi się z żoną za kilka lat. Podkreślił, że odkąd ją poznał, jego spojrzenie na przyszłość się zmieniło i zaczyna myśleć o tym, że wciąż może coś wspólnie zbudować.

Odkąd poznałem Agnieszkę, to zaczynam myśleć, że znowu mogę coś zbudować. Mimo moich 54 lat jeszcze mogę coś zbudować wyznał.

Gdzie byśmy nie byli, ważne, abyśmy byli razem. To jest najważniejsze i myślę, że będziemy się dalej rozwijać dodała jego żona.

A może powiększyć? wtrącił Kopczyński.

Jacek Kopczyński został zapytany, czy wraz z żoną planują powiększenie rodziny. Przyznał, że na razie nie ma konkretnych planów, ale nie wyklucza, że przyszłość może przynieść niespodzianki.

Życie jest takie, że nie wiadomo. Mam paru starszych kolegów, którzy nie powiedzieli ostatniego słowa... podkreślił.

