Mikołaj „Bagi” Bagiński, 24-letni influencer, razem z Magdaleną Tarnowską wygrali jubileuszową 17. edycję programu „Taniec z Gwiazdami”. Wielki finał był ogromnym wydarzeniem, ale szybko okazało się, że wokół zwycięstwa 'Bagiego' pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Według punktacji jury "Tańca z Gwiazdami" Mikołaj Bagiński zajął 3. miejsce ze 112 punktami, Maurycy Popiel 2. miejsce, mając 118 punktów, a zwyciężczynią dla składu jurorskiego była Wiktoria Gorodecka ze 120 punktami.

Widzowie zdecydowali inaczej, a w sieci zawrzało. 'Bagi' dwa dni po finale "Tańca z Gwiazdami" opublikował wymowne wideo, na którym pokazał jak odsyła Kryształową Kulę. Teraz głos zabrał Jacek Jeschke i poruszył internautów. Aż trudno uwierzyć, że to napisał!

Po finale "TzG" Mikołaj Bagiński mierzył się z zarzutami o brak umiejętności tanecznych

Po finale "Tańca z Gwiazdami" internauci nie przebierali w słowach, twierdząc, że Mikołaj Bagiński wygrał wyłącznie dzięki swojej popularności w mediach społecznościowych, a nie dzięki tanecznym umiejętnościom. Pojawiły się zarzuty, że jego wygrana to efekt licznej młodej publiczności, która głosowała na swojego idola bez względu na jakość występów. W sieci pojawiały się takie komentarze jak: „Najsłabiej tańczący zwycięzca” czy „To nie taniec wygrał, tylko TikTok”.

Emocje wzbudziło też zachowanie jurorów, którzy nie ukrywali zaskoczenie po ogłoszeniu wyników głosowania, kiedy to "Bagi" wygrał 17. edycję "Tańca z Gwiazdami", a Wiktoria Gorodecka zajęła dopiero 3. miejsce.

Mikołaj Bagiński odsyła Kryształową kulę

Teraz Bagi odniósł się do krytyki i pokazał nagranie, na którym odsyła Kryształową Kulę, pisząc, że już nie nią nacieszył. Nawiązał też do komentarzy sugerujących, że "nie umie tańczyć". Co zaskakujące swoją przesyłkę zaadresował "do Tomka". Czyżby chodziło mu o Tomasza Wygodę?

Od Michał... Do Tomek - tak Bagi zaadresował swoją przesyłkę z Kryształową Kulą

Jacek Jeschke zabrał głos po tym, jak Mikołaj Bagiński chciał oddać Kryształową Kulę

W komentarzu pod głośnym nagraniem "Bagiego" z odesłaniem Kryształowej Kuli głos zabrał Jacek Jeschke, który przez wiele lat był związany z "Tańcem z Gwiazdami" i na swoim koncie ma kilka Kryształowych kul. Tancerz okazał wsparcie dla influencera i zaproponował, że może podzielić się jedną z nich, bo jego zdaniem Mikołaj Bagiński w pełni na nią zasłużył. Zaskoczył też słowami skierowanymi do... Tomka.

Do: Tomek! To niech się Tomek cieszy. @bginsky mam tych kul trochę.. jedną mogę Ci oddać bo na nią zasłużyłeś! - napisał Jacek Jeschke w komentarzu pod postem 'Bagiego'.

Spodziewaliście się, że finał 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" wywoła takie emocje?

