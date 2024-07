Gazeta "Fakt" ujawniła kulisy rozstania Kasi Sawczuk z Patrykiem Pniewskim. Ponoć po awanturze, aktorka poszła na imprezę, na której pocieszała się w ramionach Jacka Jeschke. Choć Kasia wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że nic ją nie łączy z Pniewskim - plotki na temat ich związku nie cichną. Czy dla Jacka, Kasia zniszczyła swój związek z Patrykiem?

Reklama

Między nimi od dawna iskrzyło. Kasia występowała w „Tańcu z Gwiazdami” w parze z bratem Jacka, Wojtkiem. Spędzała z braćmi całkiem sporo czasu, polubili się – mówi informator "Faktu".

Gazeta twierdzi, że gdy do Patryka doszły wieści, że jego dziewczyna spędziła całą noc z tancerzem, postanowił zakończyć ten związek.

Patryk uznał, że już nie ufa Kasia – opowiada informator Faktu.

Jacek Jeschke w rozmowie z Party.pl, zdradził co łączy go z Sawczuk i co myśli o wszystkich plotkach na temat medialnych romansów Kasi! Jacek uważa, że Sawczuk została wykorzystana...

Za późno zaczęła interweniować - powiedział nam Jacek Jeschke o Kasi Sawczuk.

Co jeszcze? Posłuchaj całego wywiadu z tancerzem.

Zobacz także

Zobacz także: Pniewski zmyślił romans z Sawczuk!? Katarzyna ma dość plotek: "To, co mówi, nie ma nic wspólnego..."

Kasia Sawczuk wydała oświadczenie w sprawie jej relacji z Patrykiem Pniewskim.

Instagram

Reklama

Jacek Jeschke opowiedział nam o tym, co sądzi o ostatnich plotkach na temat Kasi.