Jacek Cygan zabrał głos po śmierci żony Rynkowskiego. To, co przekazał, porusza do głębi
Dwa dni po śmierci Edyty Rynkowskiej, 52-letniej żony Ryszarda Rynkowskiego, Jacek Cygan zamieścił przejmujący wpis. Jego słowa poruszyły fanów.
Ryszard Rynkowski i Edyta poznali się podczas jednego z koncertów artysty. Choć dzieliła ich ponad 20-letnia różnica wieku, szybko zbudowali silną więź. W 2006 roku wzięli ślub, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn. Para unikała rozgłosu, dbając o prywatność.
Niestety, 18 września media obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej. 52-latka odeszła nagle. Dokładna przyczyna śmierci nie została ujawniona, jednak jej odejście poruszyło nie tylko rodzinę, ale i całe środowisko artystyczne oraz fanów. Teraz głos zabrał Jacek Cygan.
Jacek Cygan poruszony śmiercią Edyty Rynkowskiej. Wzruszający wpis
Dwa dni po tragedii głos zabrał Jacek Cygan — znany kompozytor, autor tekstów i wieloletni przyjaciel Rynkowskiego. Na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym dotyka nagrobka Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza pochowanego we włoskiej Pietrasanta. Fotografia stała się tłem do osobistego wpisu:
Kochani, są takie chwile w życiu człowieka, kiedy myśli się o tych, którzy odeszli. Parę lat temu albo wczoraj. I się pamięta momenty ze wspólnego życia, bo pamięć jest najpiękniejszym darem dla osoby, która odeszła. Na zdjęciu dotykam nagrobka Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza pochowanego we włoskim Pietrasanta, z którym byłem zaprzyjaźniony. Ale dziś myślę nie tylko o nim. Myślę o Edycie Rynkowskiej.
Jego refleksyjny ton poruszył internautów, którzy w komentarzach wyrażają współczucie dla Ryszarda Rynkowskiego i jego rodziny.
Rynkowski drugi raz stracił żonę. Fani przesyłają słowa wsparcia
To już druga osobista tragedia w życiu Ryszarda Rynkowskiego. Artysta wcześniej stracił swoją pierwszą żonę, która również zmarła przedwcześnie. Teraz znów musi mierzyć się z żałobą.
Fani muzyka nie kryją poruszenia. W mediach społecznościowych mnożą się komentarze pełne współczucia i wsparcia. Wiele osób podkreśla, że śmierć Edyty to nie tylko strata dla bliskich, ale i dla całego środowiska artystycznego.
Zobacz także: