Jacek Borcuch łamie przepisy w centrum Warszawy. Paparazzi przyłapali reżysera, który nie zwracając uwagi na przejście dla pieszych i zakazy parkowania, zostawił swoje auto tuż przy skrzyżowaniu ulic. Na szczęście dla Borcucha na miejscu zabrakło policji i straży miejskiej - za takie przewinienie z pewnością otrzymałby mandat.

Wygląda więc na to, że Jacek Borcuch dołączył do grona gwiazd, które nie zawsze respektują kodeks drogowy ;) Do tego grona należy również Katarzyna Cichopek, która zaledwie kilka tygodni temu zostawiła samochód na środku ulicy...

