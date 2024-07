Joanna Jabłczyńska wzięła udział w aukcji charytatywnej zorganizowanej przez Fundację Między Niebem a Ziemią.

Gwiazda swoim wyglądem chciała nawiązać do stylu lat 20., o czym świadczy fryzura z tamtego okresu i mocny makijaż. Niestety czerwone usta i blada cera niezbyt dobrze współgrają z urodą aktorki.

Nie do końca jesteśmy także przekonani, co do połączenia przezroczystej bluzki z białym kołnierzykiem i sukienki z baskinką. Naszym zdaniem za dużo w tej stylizacji elementów retro, ale nie do końca ze sobą powiązanych.

A wy, co sądzicie o stylizacji Jabłczyńskiej? Podoba wam się?