Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak ostatnio pożegnali się z "Tańcem z gwiazdami" . Dla pięknej tancerki był to debiut w tanecznym show i tym samym spełniło się jej wielkie marzenie o występie w tym programie. Sylwia na swoim Instagramie zamieściła wpis, w którym podziękowała wszystkim za możliwość przeżycia tej pięknej przygody. Zapytała również, czy fani chcą ją zobaczyć w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami. Oczywiście jej wielbiciele nie wyobrażają sobie, aby mogło jej zabraknąć! Zobacz także: "Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz zadał pytanie o rozstanie Sylwii i Mikołajowi z "Love Island". Zdębieli! "Taniec z gwiazdami": Czy Sylwia Madeńska wystąpi w kolejnej edycji? Jej fani bardzo na to liczą! Dla Sylwii Madeńskiej ostatni tydzień był naprawdę trudny. Najpierw rozstanie z Mikołajem, a potem pożegnanie z "Tańcem z gwiazdami". Mimo problemów w życiu osobistym, Sylwia stanęła na wysokości zadania i z pełnym profesjonalizmem wystąpiła w ostatnim odcinku tanecznego show. Przez wszystkie tygodnie prezentowała znakomity poziom i była wspaniałą nauczycielką dla Mikołaja. Śmiało można przyznać, że jej debiut w "Tańcu z gwiazdami", był naprawdę udany. Sylwia na swoim InstaStory właśnie wyznała, że ostatnie tygodnie spędzone na sali treningowej spowodowały, że bardzo przyzwyczaiła się do życia z "Tańcem z gwiazdami". Powiem Wam, że to niesamowite, że wstaję w niedzielę rano i chciałabym iść na trening. Jednak te pięć tygodni spędzone na sali spowodowało wpadniecie w taką rutynę. Teraz zajmie mi trochę czasu przyzwyczajenie się do nowego, że "Taniec z gwiazdami" się skończył. Nawet te kwiatuszki już tak bardzo nie cieszą - powiedziała Sylwia Madeńska na swoim InstaStory. Z kolei w swoim...