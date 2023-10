Rodzina Małyszów znów znalazła się w świetle jupiterów. Żona skoczka, Iza Małysz zdecydowała się powalczyć o kryształową kulę w "Tańcu z gwiazdami", a w ubiegły weekend córka, Karolina wyszła za mąż za Kamila Czyża. Media zrobiły ze ślubu córki Adama Małysza wydarzenie towarzyskie, a rodzina chętnie chwali się zdjęciami w mediach społecznościowych.

Reklama

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Iza Małysz o mały włos nie wystąpiłaby w drugim odcinku programu?!

Adam Małysz o samochodzie córki na ślubie

Do mediów wyciekły również zdjęcia samochodu, którym młoda para podjechała do ołtarza. Nie był to jednak standardowy pojazd jak limuzyna, czy karoca. Córka Adama Małysza pojechała do ślubu wielkim terenowym samochodem marki Mercedes, przerobionym przez polskich specjalistów od tuningu z firmy Carlex Design. Uwagę zwracał też motocykl crossowy na bagażniku samochodu. Co on tam robił?

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": jak mąż wspiera Izę Małysz? Stefano zdradził, że Adam ją poprawia!

Adama Małysza zdradził nam, dlaczego młoda para wybrała tak nietypowy samochód i dlaczego jechali do ołtarza z motorem na bagażniku:

Ich marzeniem było, żeby ten motor uczestniczył w ceremonii (...) - mówi nam Małysz.

Reklama

Zobaczcie, co jeszcze powiedział nam skoczek.