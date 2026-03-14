Izabela Macudzińska wraz z córką gościły w programie TVN, gdzie opowiedziały o swoich ostatnich projektach. "Królową życia" przywitali fani, którzy głośno skandowali jej imię. Macudzińska nie ukrywała zadowolenia, zainteresowaniem i wsparciem, jakie otrzymała. W telewizji towarzyszyła jej córka ze swoim chłopakiem. Do sieci trafiły też zdjęcia.

Izabela Macudzińska, Eliza Macudzińska i Gawronek w TVN

Aktualnie Izabela Macudzińska jest gwiazdą "Królowej przetrwania", a jej jedyna córka Eliza Macudzińska wraz z partnerem. Marcelem Gawrońskim, biorą udział w programie "99. Gra o wszystko. VIP". W programie opowiedzieli o swoich nowych projektach. Przy okazji zostali przyłapani na ulicach Warszawy.

Izabela Macudzińska postawiła na elegancki beżowy total look, składający się z sukienki, skórzanej kurtki, rajstop a także kozaków za kolano. Z kolei nastoletnia córka Izabeli Macudzińskiej, Eliza, wybrała kombinezon w kropki z odważnym dekoltem. Zobaczcie ich najnowsze zdjęcia na dole artykułu.

Izabela Macudzińska o "Królowej przetrwania"

W jednym z ostatnich odcinków "Królowej przetrwania" Izabela Macudzińska odkryła, że jej implanty świecą w ciemności. Fragment odcinka robił furorę w sieci. Dużym echem w sieci odbiło się również zdziwienie "Królowej życia", że nie będzie miała jak używać swoich specjalistycznych szamponów do włosów. W programie "Mówię Wam!", Mateusz Hładki nawiązał, że większość widzów, kojarzy ją z wygodnym i luksusowym życiem:

Ja właśnie dlatego, że każdy myśli, że ja tylko tak potrafię żyć, bardzo chciałam iść do tego programu, by pokazać siebie z innej strony. Że ja jestem normalna babka, dla mnie to nie był problem, że jadę do dżungli, ale słuchajcie, dla mnie największym wyzwaniem było to, że tam nie było prądu i ja nie mogłam, wziąć suszarki. Znaczy wzięłam, ale nie mogłam jej użyć i to było najgorsze.

Skomentowała również kwestie relacji z innymi uczestniczkami na planie "Królowych przetrwania":

Jeżeli o mnie chodzi to nie, ja jestem osobą niekonfliktową, dogadam się z każdym. (...) Mimo wszystko przebywanie 13 kobiet w jednym miejscu, nie jest łatwe.

Izabela Macudzińska doceniona przez branżę

Izabela Macudzińska nawiązała także do wsparcia swoich fanów, na które pracowała przez ostatnią dekadę swojej obecności w mediach. Swoją obecność w telewizji określa, jako wspaniałą przygodę i możliwość poznania nowych ludzi, ale także jako reklamę dla swojego biznesu.

To jest jest reklama mojej pracy, wielu ludzi mogło zobaczyć to, co robię, czym się zajmuję, projektowanie. Dzięki temu mogę dalej rozkwitać.

Niedawno Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak wzięli udział w gali Osobowości i Sukcesy Roku, podczas której została nagrodzona na swoją działalność, otrzymała statuetkę jako "Osobowość Roku w Modzie". Od lat wraz z mężem prowadzi markę Just Unique.

Tego wieczoru zostałam nagrodzona statuetką. Dziękuję za mega uznanie, docenienie mojej twórczości mojej pracy i zamiłowania do mody napisała na Instagramie.

Zobacz także:

fot. Aliaksandr Valodzin/East News

