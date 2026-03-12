Izabela Macudzińska od lat nie przestaje budzić zainteresowania w polskich mediach. Gwiazda programów TTV prężnie rozwija swoje media społecznościowe, gdzie chętnie pokazuje kadry ze swojego prywatnego życia, a także dba o kontakt ze swoimi fanami. Dzięki ostatnim projektom o Macudzińskiej znów zrobiło się nieco głośniej. Dzisiejszego wieczoru postanowiła zabłysnąć w blasku fleszy - i to dosłownie.

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak na ściance

Izabela Macudzińska znów przykuła oczy telewidzów, tym razem biorąc udział w jednym z najpopularniejszych reality-show stacji TVN - "Królowa przetrwania". Gwiazda podjęła odważną decyzję i postanowiła zmierzyć się z trudnymi warunkami życia w dżungli na Sri Lance w towarzystwie kamer. 12 marca 2026 roku Macudzińska pojawiła się na salonach w wersji zupełnie odmiennej od tej, w której telewidzowie mogli ją zobaczyć w ostatnich odcinkach programu. Podczas Gali Osobowości i Sukcesy 2025 pojawiła się razem mężem i, jak przekazała na swoim Instagramie, z wydarzenia wróciła ze statuetką oraz tytułem Osobowość Roku w Modzie, w związku z prowadzeniem swojej marki Just Unique.

Izabela Macudzińska w ten szczególny wieczór ubrała się w suknię, której efekt "wow" zapewnił odbijający blaski fleszy cekinowy materiał. To właśnie dlatego od razu zwróciła uwagę wszystkich. Co więcej, oryginalnością zachwycił sam krój kreacji, który świetnie wyeksponował sylwetkę gwiazdy. Projekt został wykończony drobnymi, białymi perłami, które świetnie korespondowały z biżuterią Macudzińskiej oraz nowoczesną torebką nawiązującą kształtem oraz fakturą do perły. Zapewniając sobie pełnię blasku, gwiazda uzupełniła stylizacją o wysadzane kryształkami sandałki z odkrytymi palcami. Eleganckiego charakteru całości dodała objętościowa, finezyjnie układająca się kremowa narzuta na ramionach.

U boku Izabeli zaprezentował się jej mąż w niemniej oryginalnej stylizacji. Patryk Borowiak na specjalną galę wybrał połyskującą, czarną marynarkę z fantazyjnym printem narzuconą na rozpiętą koszulę z kontrastowymi guzikami. Tego wieczoru mężczyzna postawił też na powracające do mody mocno dopasowane spodnie oraz cekinowe mokasyny.

Wspólne życie zawodowe Macudzińskiej i Borowiaka

Izabela Macudzińska jest założycielką i główną projektantką w firmie Just Unique, którą prowadzi razem z mężem Patrykiem Borowiakiem. Główne atelier prestiżowej marki znajduje się w Poznaniu, choć zakupów dokonywać można również online oraz w innych butikach w Polsce, m.in. w Zielonej Górze. Poważana marka zasłynęła przede wszystkim ozdobnością i oryginalnymi formami ubrań. W kolekcjach znaleźć można między innymi sukienki, kombinezony, bluzki i wiele innych. Wiedzieliście, że Macudzińska i Borowiak są takim zgranym duetem nie tylko prywatnie ale również zawodowo? Niedawno w rozmowie z Party.pl Izabela Macudzińska wyznała, że w relacji z Borowiakiem zdarzały się kryzysy.

Zobacz także:

Macudzińska z mężem na ściance, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Macudzińska na XVII Gali Osobowości i Sukcesy, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Izabela Macudzińska w połyskującej sukni, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA