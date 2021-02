Jak mieszka Izabela Janachowska? Kocha luksus. Jedna rzecz w apartamencie jest warta 3 miliony złotych!

Izabela Janachowska to jedna z najpopularniejszych wedding plannerek w Polsce. Żona milionera, która dawniej była tancerką, dziś pomaga przyszłym pannom młodym, prowadzi własny biznes, a także projektuje suknie ślubne, słynie z wyjątkowego stylu i jak widać, ma również oko do wnętrz. Apartament ślubnej ekspertki niejednego może przyprawić o zawrót głowy i trzeba przyznać, że naprawdę opływa luksusem. Ogromny salon, uroczy dziecięcy pokój, taras, drewno, złoto i przedmioty warte miliony! To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Jak mieszka Izabela Janachowska?

Z opresji uratowała niejedną pannę młodą, ale jak widzimy, Izabela Janachowska to nie tylko ekspertka od ślubów, ale i pięknych - nierzadko bardzo drogich - rzeczy. Gwiazda nie kryje swojego zamiłowania do luksusu, a wybierając się na wakacje, odwiedza te same hotele, co największe nazwiska Hollywood. Nic więc dziwnego, że jej warszawski apartament również nie odstaje od tych standardów, a w mediach społecznościowych Izabeli Janachowskiej mogliśmy zobaczyć niemal jego wszystkie zakamarki. Jak wygląda mieszkanie gwiazdy?

W salonie Izabeli Janachowskiej dominuje złoto, drewno, biel i czerń, a gwiazda ma naprawdę sporo opcji, by przyjmować gości i niejedno miejsce do wypoczynku. Dwie kanapy, które stoją przy czarnym, okrągłym stole i kominku idealnie sprawdzą się na zimowe wieczory. Całość utrzymana jest w bardzo nowoczesnym i minimalistycznym stylu.

Instagram

W drugiej części salonu stoi jeszcze jedna obszerna kanapa, ale to nie koniec! Izabela Janachowska w swoim pokoju dziennym ma również trzecią część! Tu królują już o wiele jaśniejsze barwy, przełamane mocnymi akcentami. Nowoczesna kanapa w kolorze nude idealnie komponuje się z dywanem w kolorze indygo. Nie brakuje też kobiecych elementów jak różowa donica. Widać, że Izabela Janachowska uwielbia zieleń i kwiaty. Jeżeli w to nie wierzycie, koniecznie musicie zobaczyć jej taras!

Instagram

Instagram

Musimy przyznać, że ten widok zdecydowanie zrobił na nas największe wrażenie. Taras. na który prowadzą nas ogromne przeszklone drzwi to prawdziwa miejska dżungla, w dodatku bardzo stylowa. Wyobrażacie sobie letni dzień w takim otoczeniu? Brzmi jak marzenie. Co więcej, jak się okazuje, dla Izabeli Janachowskiej to idealne miejsce do wyprawiania imprez!

Instagram

Właśnie na pięknym tarasie gwiazda postanowiła wyprawić swój baby shower. Jak widać gwieździe nie straszna jest organizacja żadnej imprezy. Izabela Janachowska doskonale wie, jak zadbać o każdy szczegół. Musimy przyznać, że te dekoracje wyglądają naprawdę imponująco. Garden party na tarasie? Czemu nie!

YouTube

Kiedy pogoda za oknem jest mniej sprzyjająca Izabela Janachowska przyjmuje gości przy długim stole w jadalnianej części salonu. Złote, ciężkie zasłony, białe krzesła na drewnianych nogach i designerski żyrandol nadają całości elegancji.

YouTube

Co więcej mieszkanie Izabeli Janachowskiej to prawdziwa świątynia dla miłośników sztyki - szczególnie tej nowoczesnej. Gwiazda i jej mąż w szczególności upodobali sobie obrazy Wojciecha Fangora, a tuż przy imponującym stole zawisło dzieło, które osiągnęło na aukcji cenę 3 milionów złotych!

YouTube

Izabela Janachowska może pochwalić się również obszerną kolekcją książek i biblioteczką wypełnioną po same brzegi. Jesteśmy pewni, że tu niejeden fan literatury poczułby się jak w raju.

Instagram

Równie stylowe rozwiązanie co w reszcie domu, Izabela Janachowska zastosowała w pokoju swojego synka. Te cztery kąty to prawdziwa inspiracja dla rodziców, którzy kochają minimalizm i elegancję. Jasne mebelki, drewniana podłoga i nietypowa tapeta w pepitkę prezentują się naprawdę uroczo.

Instagram

Pomieszczeniem, które Izabela Janachowska najwyraźniej traktuje jako swoją świątynię, jest sypialnia. W mediach społecznościowych gwiazdy próżno szukać zdjęć, na których możemy dostrzec jej wystrój. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i opublikowała fotografię prosto z łóżka - oczywiście królewskich rozmiarów.

Instagram

Zobacz także: Czy wiedzieliście, że Izabela Janachowska jest macochą. Jak dogaduje się z nastoletnim synem męża milionera?