Izabela Janachowska przyłapana z synem na spacerze przez paparazzi. Wózek Christophera kosztuje 8 tys. zł!

Izabela Janachowska została przyłapana przez paparazzi razem ze swoim synem Christopherem Alexandrem, kiedy wybrała się z nim na spacer w jednym z warszawskich parków. Janachowska znana jest przede wszystkim ze swojego charakterystycznego i bardzo kobiecego stylu, jednak kiedy spędza czas ze swoją rodziną, a zwłaszcza ze swoim dwuletnim synkiem, wtedy przede wszystkim stawia na wygodę. Tak też stało się i tym razem! Spójrzcie na jej ostatni weekendowy look.

Izabela Janachowska w kurtce Chanel

Izabela Janachowska postawiła na bardzo wygodne zestawienie. Intensywnie różowy dresowy komplet zestawiła z połyskującą jasnobeżową kurtką Chanel oraz jasnoróżowymi traperami popularnej marki Timberland (ok. 500 zł). Wisienką na torcie okazały się jej ulubione pilotki czyli okulary przeciwsłoneczne Gucci. Look idealny na spacer z dzieckiem? Owszem!

Jednak nie tylko stylizacja Izabeli Janachowskiej przykuła nasz wzrok. Jeszcze więcej uwagi warto poświęcić wózkowi, którym jeździ Christopher Alexander. Ta spacerówka to prawdziwa limuzyna wśród wózków. To czarny wózek ze złotymi skrzydełkami marki Cybex. Model, na który zdecydowała się Janachowska, kosztuje ok. 8 tys. zł.!

Izabela Janachowska wybrała się na szybki spacer razem ze swoim synem Christopherem Alexandrem.

Syn Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego przyszedł na świat w maju 2019 roku.

Wózek marki Cybex Jeremy Scott Wings to wózek spacerowy, który śmiało można określić nową definicją luksusu w podróży. Flagowy wózek niemieckiej marki posiada wszystkie najnowsze rozwiązania technologiczne, które wpływają na jakość prowadzenia i użytkowania wózka.

Cybex Priam 2.0 cechuje również unikalny design, zgodny z bieżącymi trendami w modzie. Co ciekawe, wiele polskich gwiazd zdecydowało się właśnie na ten model, m.in. Izabela Janachowska, Anna Lewandowska czy Natalia Siwiec. Cena tego wózka jest niestety bardzo wysoka, za ten model musicie zapłacić ok. 7800 złotych.