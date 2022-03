To będzie dla niej pracowity sezon . Już we wrześniu Izabela Janachowska zadebiutuje w nowej roli – prowadzącej „Taniec z gwiazdami” w Polsacie. Nie ukrywa, że jest szczęśliwa: wiedzie jej się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym - w tym roku z mężem Krzysztofem Jabłońskim obchodzą dziewiątą rocznicę związku. Jednak jej transfer do Polsatu zaskoczył wszystkich. Zrezygnowała z robienia ślubnych programów w TVN Style i TLC , aby zostać trzecią prowadzącą „Taniec z gwiazdami”. Skąd ta decyzja? Od jakiegoś czasu dojrzewałam do zmian. Czułam, że są mi potrzebne, żeby dalej się rozwijać. Nie ukrywam, że jest to ważny moment w moim życiu i karierze. Nie spodziewałam się tylko jednego – że mój transfer wywoła aż tyle emocji. Również u mnie. Kiedy ogłoszono, że dołączyłam do ekipy Polsatu, tak mnie przytłoczył medialny szum, że ze stresu na cały dzień schowałam się w domu pod kołdrą! Jednak "Taniec z gwiazdami" to nie jedyny projekt, który Izabela Janachowska będzie realizować w telewizji Polsat! Gwiazda zdradziła nam szczegóły! Zobacz także: Izabela Janachowska w sportowej stylizacji wybrała się po bułki! Zdjęcia paparazzi Nie tylko "Taniec z gwiazdami". Izabela Janachowska będzie gwiazdą kolejnego programu! Wiadomość o transferze Izabeli Janachowskiej z telewizji TVN do telewizji Polsat , była jedną z najbardziej elektryzujących informacji ostatnich miesięcy! Jak się okazało, gwiazda razem z Pauliną Sykut-Jeżyną oraz Krzysztofem Ibiszem , poprowadzi "Taniec z gwiazdami" . Szybko pojawiły się plotki, że być może nowa prowadząca "wygryzie" Paulinę Sykut-Jeżynę . Te pogłoski jednak zostały przez Izabelę Janachowską zdementowane! - Uspokajam, nikogo nie wygryzłam! Show będziemy...