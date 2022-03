Izabela Janachowska na rodzinnym spacerze z torebką za 24 tys. zł wsiada do auta 2 miliony 

Izabela Janachowska razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim zabrali synka na pierwsze wspólne wakacje. Para zdecydowała się wypocząć w słonecznym Dubaju. Gwiazda, która od początku zdecydowała, że będzie pokazywała synka w mediach społecznościowych, opublikowała na Instagramie kilka uroczych zdjęć. Christopher Alexander ma już 5,5 miesiąca! Zobaczcie najnowsze zdjęcia Izabeli Janachowskiej z synkiem autorstwa jej męża! Syn Izabeli Janachowskiej w zestawie Burberry Izabela Janachowska w luksusowym hotelu pozuje z synkiem nad basenem. Gwiazda, jak zwykle wygląda doskonale i widać, że wróciła już do formy po ciąży. Pod wspólnym zdjęciem z uśmiechniętym chłopcem napisała: Latamy po calym świecie w poszukiwaniu słońca...a ja słońce trzymam w swoich ramionach 🥰 Kocham Go najbardziejjjjj- napisała Izabela Janachowska na Instagramie. Tym razem jednak to nie stylizacja celebrytki zasługuje na uwagę, ale zestaw, który ma na sobie Christopher. Okazuje się, że to zestaw od Burberry, który w całości kosztuje prawie 850 zł. Szorty w charakterystyczną brązową kratę to koszt 475 zł, a za koszulkę polo trzeba zapłacić 350 zł. Pod zdjęciami Izabeli Janachowskiej pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Większość fanek podkreśla, że chłopiec jest bardzo podobny do swojego taty. Gwiazda chętnie odpowiada na pytania fanek i w komentarzach zdradziła, że chłopiec doskonale zniósł lot, a doskonałe zdjęcia robi jej mąż. Cały tata :) słodziak! 😁 Przecież to Cały Tatuś 🤘🤪 Mała kopia taty 😍 Podobają Wam się wakacyjne zdjęcia Izabeli Janachowskiej? Wyświetl ten post na Instagramie. ...