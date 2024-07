Izabela Janachowska od kilku miesięcy jest zaręczona z Krzysztofem Jabłońskim. Starszy o 27 lat biznesmen może pochwalić się pokaźną fortuną i biznesem, który przynosi mu wielomilionowe wpływy. Obecnie Jabłoński rozbudowuje swoją potęgę poza granice Polski i Europy. Przypomnijmy: Milioner Janachowskiej otwiera fabrykę w USA!

Duża różnica wieku pomiędzy Izabelą a Krzysztofem wzbudza mnóstwo emocji w internecie, a pod adresem pary są nawet kierowane niezbyt przyjemne komentarze. Dziś w studiu "Dzień Dobry TVN" odbyła się dyskusja z kobietami, które związane są z dużo starszymi mężczyznami i jednym z zaproszonych gości była właśnie Janachowska. Tancerka zdecydowanie stwierdziła, że na co dzień nie odczuwa, iż jej partner jest starszy aż o 27 lat. Przyznaje też, że kiedyś była sceptycznie nastawiona do tego typu związków.

Na co dzień ta różnica wieku jest niezauważalna. Funkcjonując z kimś non stop takie rzeczy zatracają się po prostu. Ja absolutnie rozumiem falę krytyki, którą jesteśmy oblani, bo często jak widziałam takie związki, jak ta sytuacja mnie nie dotyczyła, byłam absolutnie sceptyczna i miałam różne myśli dotyczące tej pani i tego pana. Dopóki człowiek tego nie doświadczy to może sobie róznie na ten temat myśleć. Gdzieś tam rozumiem tych ludzi, którzy nie są dla nas przychylni - wyznała.