Odkąd Roksana Węgiel osiągnęła pełnoletność, jej życie prywatne wywołuje jeszcze większe zainteresowanie internautów. Szczególnie związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Nie wszyscy fani są zachwyceni tym, że nastoletnia piosenkarka już się zaręczyła. W komentarzach co jakiś czas możemy trafić na sugestie, według których Roxie niepotrzebnie się spieszy. Sama wokalistka jednak chyba nie przejmuje się za bardzo opiniami innych. Ostatnio na temat jej relacji ze starszym partnerem wypowiedziała się Izabela Janachowska. Co ekspertka uważa o ślubie młodej artystki?

Ostatnio coraz częściej Roksana Węgiel jest w ogniu krytyki. Internauci regularnie podważają wybory dorosłej już gwiazdy — zarówno te garderobiane, jak i sercowe. Fani piosenkarki są wyraźnie podzieleni na tych trzymających kciuki za młodą artystkę oraz tych, którzy chcą jej układać życie.

Związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem wywołuje skrajne emocje wśród internautów. Ze znacznie większym dystansem do tego podchodzą inne gwiazdy. Ostatnio różnicę wieku miedzy Roxie a jej ukochanym skomentowała Izabela Janachowska. Ekspertka ślubna stwierdziła, że nie dostrzega w tym żadnego problemu.

- To jest najważniejsze, żeby Roxie była szczęśliwa. Mam wrażenie, że ten temat jest mocno wyciągany na pierwszy plan. Mówimy o różnicy wieku ośmiu lat, czyli żadnej, absolutnie żadnej, więc ja na maksa trzymam za nich kciuki. Ciężko jest znaleźć swoją drugą połówkę i na pewno wiek nie powinien być taką rzeczą, która może kogoś skreślić, absolutnie. Myślę, że na miłość trzeba być otwartym i po prostu znaleźć osobę, z którą czujemy się świetnie, odkładając na bok takie bzdury jak wiek — wyjaśniła w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.

Gwiazda zdradziła też, jak wyobraża sobie wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Izabela Janachowska przyznała, że w przypadku ich imprezy bardzo ważnym elementem będzie muzyka, ale także stylizacja Roxie. Z pewnością nie będzie to wydarzenie jak inne.

- Ten ślub musi być bardzo mocno spersonalizowany. Więc, jak myślę sobie o Roxie, no to na pewno będzie impreza z przytupem i na pewno w rytmie dobrej muzyki. Myślę, że pod tym kątem będzie bardzo wymagająca — żeby świetnie wyglądać, no i żeby goście świetnie się bawili przy naprawdę dobrej muzyce — stwierdziła Janachowska.