Roksana Węgiel po maturze rzuciła się w wir pracy. Artystka występuje na festiwalach, gra koncerty, a w wolnych chwilach spędza czas z partnerem, który towarzyszy też piosenkarce podczas oficjalnych imprez i wydaje się, że są nierozłączni. Teraz Roksana Węgiel pokazała nowe zdjęcie, a internautka wspomina o Kevinie... O co chodzi?

Reklama

Roksana Węgiel zaskoczyła nowym zdjęciem, a fanka pisze o Kevinie!

Roksana Węgiel po festiwalu w Opolu zachwycała swoich fanów podczas kolejnych koncertów i nieustannie zaskakuje swoimi stylizacjami. Artystka choć niedawno skończyła 18 lat, to już od dawna zaskakuje odważnymi kreacjami i teraz pochwaliła się zdjęciem w lateksowym gorsecie. To w tej stylizacji Roksana Węgiel wystąpiła podczas prób do festiwalu w Opolu. Co ciekawe, tym razem jednak internauci nie patrzą tylko na odważną kreację, ale życzą artystce, żeby układało jej się z Kevinem. To dość zaskakujące, bo do niedawna ten związek budził spore kontrowersje.

- Niech ci się układa tam z Kevinem ????

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzą sobie czułości w windzie. Jednak nie byli tam sami

Internauci są pod wrażeniem najnowszych zdjęć Roksany Węgiel i zauważają, że jej relacja z Kevinem Mglejem jest naprawdę poważna. Para remontuje właśnie mieszkanie, w którym już niedługo zamieszka.

- Za każdym razem zachwycająca???? - Pięknie wyglądasz ❤️???? - Śliczna Roxie jak zawsze ????

Instagram/roxie_wegiel

Zobacz także: Halina Mlynkova o zaręczynach Roksany Węgiel. Porównała ją do Céline Dion!

Sądzicie, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej niebawem ogłoszą, że biorą ślub?

Jacek Kurnikowski/AKPA