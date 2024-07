Iwona Węgrowska nie planowała już walczyć o występ na Eurowizji. Jednak w listopadzie 2016 roku w mediach pojawiły się informacje jakoby wokalistka przygotowywała singiel specjalnie na tę okazję. Choć były to prawdopodobnie tylko plotki rozsiane przez stęsknionych za Iwoną Węgrowską fanów, artystka nagrała kawałek "Alone" i zaproponowała go w pre-eliminacjach do konkursu Eurowizji. Niestety, TVP zdecydowała, że nie usłyszymy "Alone" podczas preselekcji.

Co myśli sama wokalistka o swojej piosence? Jakie ma plany względem niej? Czy Iwona Węgrowska czuje żal do TVP? Tego dowiecie się z naszego wywiadu!

Iwona Węgrowska przyznaje, że jest zrażona do konkursu Eurowizji.