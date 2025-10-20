W szóstym odcinku jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali cha-chę, która natychmiast przyciągnęła uwagę widzów i jurorów. Ich układ był inspirowany występem Julii Wieniawy i Stefano Terrazzino, co już od początku zapowiadało wyjątkowy poziom emocji. Od pierwszego taktu ich ruchy przyciągały uwagę i budowały napięcie. Jurorzy przyznali im aż 40 punktów, a teraz sami zabrali głos i komentują.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdobyli 40 punktów w "Tańcu z Gwiazdami"

Kulminacyjnym momentem występu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" był finał, który zszokował widzów, bo para położyła się na parkiecie i zakończyła swój taniec romantycznym pocałunkiem. To niespodziewane zakończenie dodało intymności całej prezentacji i wywołało falę komentarzy. Jurorzy bardzo pozytywnie ocenili ich występ, a co sami o nim sądzą? Kaczorowka i Rogacewicz w rozmowie z Party.pl powiedzieli wprost:

Zawsze realizujemy zadanie, które dostajemy. Staramy się zrobić to jak najlepiej. Nigdy nie myślimy dalej. (...) Z czterech 10 się bardzo cieszymy, bo to są nasze pierwsze.

Agnieszka Kaczorowska dodała, że czuje się doceniona, a kiedy to mówiła Marcin Rogacewicz nagle... ją pocałował.

Dzisiaj nam jest super miło, czujemy, że to zostało docenione, więc pewnie to jest wiatr w skrzydła.

