W szóstym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały na parkiecie zachwycającego foxtrota. Występ zrobił ogromne wrażenie zarówno na publiczności, jak i jurorach, którzy przyznali parze aż 38 punktów. Po występie Iwona Pavlović zdobyła się na pewien komentarz na temat stroju wioślarki, który wywołał emocje.

"Taniec z Gwiazdami". Katarzyna Zillmann reaguje na słowa Pavlovic

Szósty odcinek jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” z pewnością pozostanie w pamięci widzów na dłużej. Tym razem uczestnicy zabrali publiczność w sentymentalną podróż, odtwarzając najbardziej pamiętne układy z wcześniejszych sezonów. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatańczyły foxtrota, zdobywając od jury 38 punktów. Ostatecznie jednak to nie ich taniec, lecz komentarz Iwony Pavlović wzbudził największe emocje.

Tuż po występie "Czarna Mamba" miała do wioślarki nietypową prośbę. Zaproponowała, by ta w jednym z kolejnych odcinków zaprezentowała się na parkiecie w sukni i szpilkach. Wypowiedź jurorki była ogromnym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i samej Zillmann. W rozmowie z naszą reporterką zgodziła się skomentować słowa Iwony Pavlovic.

Każdy ma jakieś swoje upodobania i to absolutnie nie powoduje we mnie dyskomfortu. Po prostu, każdy coś lubi. No może Marcin Rogacewicz następnym razem dostanie takie pytanie, czy założy coś innego. Więc naprawdę mnie to nie grzeje za bardzo ani nie ziębi stwierdziła przed naszą kamerą.

