Iwona Pavlovic od lat zasiada wśród jurorów uwielbianego przez widzów programu "Taniec z Gwiazdami". Uwagę widzów przykuwa wizerunek tancerki, który zawsze prezentuje się nienagannie. Mocny makijaż i perfekcyjnie ułożone włosy to jeden z jej znaków rozpoznawczych. Teraz jednak postanowiła pokazać się w zupełnie innej wersji. Zamieściła w sieci nagranie, na którym nie ma na sobie grama makijażu.

Iwona Pavlovic zdobyła serca widzów "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlovic od dwóch dekad zasiada za stołem jurorskim "Tańca z gwiazdami", zyskując sympatię widzów dzięki swojej szczerości, bezpośredniości i pełnemu profesjonalizmowi. Przez lata stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, a jej oceny i komentarze często wywołują żywe dyskusje. Publiczność ceni ją za autentyczność i konsekwencję, z jaką podchodzi do swojej roli.

Fani mogą jednak obserwować tancerkę nie tylko w telewizji. Pavlovic jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się fragmentami swojego życia i pozostaje w stałym kontakcie z obserwującymi. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 67 tysięcy osób, które chętnie komentują zamieszczane zdjęcia i nagrania. Najnowsze wideo wzbudziło szczególne zainteresowanie internautów - jurorka pokazała się na nim zupełnie bez makijażu.

Iwona Pavlovic pokazała się bez makijażu

Iwona Pavlovic postanowiła opowiedzieć za pośrednictwem mediów społecznościowych o pielęgnacji skóry, jaką stosuje na co dzień. W tym celu opublikowała wideo, na którym zwraca się do fanów w całkowicie naturalnej odsłonie. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" pokazała się bez grama makijażu, co wywołało spore zaskoczenie wśród internautów.

Trzeba przyznać, że tak gładkiej cery mogłoby jej pozazdrościć wiele młodszych koleżanek. Sekretem urody tancerki jest prosta, ale skuteczna pielęgnacja o czym wspominała w jednym z wywiadów.

Nakładałam po prostu plastry ogórka na całą twarz. Nigdy nie miałam problematycznej cery. Moja skóra jest dość gruba i myślę sobie, że przez to mało szlachetna, ale wszystkie kosmetyczki przekonują mnie, że powinnam się cieszyć, bo nie mam dzięki temu zmarszczek, zaskórników mówiła w rozmowie z portalem wizaż.pl.

