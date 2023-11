Beata Tadla i Jarosław Kret nie są już razem? Od ramówki Polsatu, która odbyła się prawie dwa tygodnie temu, mówi się tylko o tym! To wtedy światło dzienne ujrzał kryzys w ich związku...

Tadla i Kret - co tak naprawdę dzieje się w ich związku?

Jak podaje "Super Express", ponoć w związku Beatu i Jarosława nie działo się dobrze już od jakiegoś czasu... Oboje na razie nie chcą komentować otwarcie tego jaka jest prawda. Pewne jest jedno - to jak zachowywali się podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", z którego ostatecznie odpadł Kret, mówi wszystko... Kiedy Jarosław Kret razem z Lenką Kliment odpadli z 2. odcinka "Tańca z gwiazdami", do Lenki od razu podbiegł jej mąż Janek Kliment - uściskał ją i ucałował. Widać było, że bardzo przeżywa odejście ukochanej z programu. My czekaliśmy na to, aż u boku Jarka Kreta pojawi się Beata Tadla i zrobi to samo, ale... to się nie stało! Tadla nie podeszła do Kreta, kiedy ten dowiedział się, że to już koniec jego przygody z programem.

Beata Tadla nie chce wprost wypowiadać się o tym, co dzieje się między nią a Jarosławem Kretem. Pytana o Kreta unika tematu jak ognia! Teraz jednak sama postanowiła w bardzo wymowny sposób odnieść się do plotek na temat ich rozstania. Na Instagram wstawiła krótki materiał wideo, na którym widać kopce kretów:

Marnie to wygląda... Czas na wiosenne porządki nie tylko w domu???? #ogródek #wiosna #porzadki#bedziepieknie - napisała Beata Tadla pod wideo.

Fani bardzo wspierają Beatę, ci spostrzegawczy dostrzegli jej żart:

Hmm... Wyczuwam subtelny podtekst. ???? Ale będzie dobrze. I pięknie przede wszystkim. ???????????? Pozdrawiam i życzę powodzenia i odwagi w robieniu porządków - tych w ogrodzie i nie tylko. ???? zaorałaś ???? Padłam, wstac nie moge ???? Od dzis jestem Twoja fanka ???? BRAWO!!! ???? Mistrzyni ciętej riposty! Brawo! Tak trzymać ???????? - piszą fani.

Tak oto w przewrotny, ale jakże wymowny sposób wbiła szpilę Kretowi! Brawo, Beata! ;)

Beata Tadla w "Tańcu z gwiazdami".

Jarosław Kret odpadł.