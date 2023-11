Iwona Cichosz wyszła za mąż! Gwiazda serialu "Leśniczówka" wybrała symboliczną datę i wzięła ślub w trzecią rocznicę pierwszego spotkania z Norwegiem, Trulsem Yggesethem. Miss Świata Niesłyszących do ślubu przygotowywała się już od jakiegoś czasu i zależało jej, aby wszystko wyszło idealnie. Teraz pochwaliła się zdjęciami z uroczystości. Zobaczcie, jak wyglądała Iwona Cichosz w sukni ślubnej!

Ślub odbył się w Polsce, ale na uroczystości pojawiło się mnóstwo gości z różnych stron świata. Okazuje się, że aktorka od początku planowała tradycyjne polskie wesele, o czym wspominała w jednym z wywiadów:

Teraz Iwona Cichosz pochwaliła się zdjęciem ze swojego ślubu, który odbył się w Sosnowej Osadzie. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów aktorki. Życzenia napisał też Stefano Terrazzino, który był jej partnerem tanecznym w "Tańcu z gwiazdami".

Iwona Cichosz jest nie tylko aktorką i tłumaczką języka migowego. Gwiazda wzięła też udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zajęła 2. miejsce. Od początku była faworytką w programie, jednak 7. edycję wygrała Natalia Szroeder. Mąż aktorki również jest niesłyszący. Para poznała się na konferencji europejskiej, a miesiąc później Truls Yggeseth przyleciał za nią do Polski.

Los mi sprzyja, na konferencji europejskiej spotkałam fajnego chłopaka z Norwegii, spędziłam z nim całe trzy dni. Moja koleżanka od razu powiedziała: „Już widzę, że będziecie razem”. „Ale on nie jest w moim typie”, zaprzeczyłam, a miesiąc później przyleciał do Polski i wywalczył sobie dostęp do mojego serca - powiedziała aktorka w Vivie!