Ivanka Trump zajęła miejsce prezydenta USA, który w tym czasie spotkał się z prezydentem Indonezji. Córka Donalda Trumpa zasiadła między premier Wielkiej Brytanii Theresą May, a prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

"Hi. I steal designs for shoes and am an anti feminist, grifter and sociopath. Is this seat taken?"#G20Summit #IvankaTrump pic.twitter.com/tqvZO6L9Aw

— ᖇ૯ძ ᑭคɿՈ੮૯Ր (@Redpainter1) 8 lipca 2017