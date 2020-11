Ivan i Ania z "Hotelu Paradise 2" ukrywali związek aż 8 miesięcy! Jak im się to udało?

Anna Matyasek i Ivan Yevtushenko z "Hotelu Paradise 2" wreszcie mogą przestać ukrywać to, co do siebie czują. Dwa dni temu oficjalnie potwierdzili, że nadal są w związku i łączy ich piękne uczucie.

Nasza historia jak zaczęła się pierwszego dnia na Bali tak trwa nadal - powiedział Ivan w materiale na stronie programu

Ania z kolei dodała emocjonalne story, w którym wspomina jak wyglądały miesiące ukrywania swojego związku z Ivanem. Zobaczcie, co powiedziała!

"Hotel Paradise 2": Ania szczerze o ukrywaniu związku z Ivanem

Mocne uczucie, które od początku show połączyło Anię i Ivan, sprawiło, że byli typowani do finału "Hotelu Paradise 2". Byli jedyną parą, której nie przerażały nowe zasady czy obowiązkowe "przeparowania", ponieważ zawsze byli pewni, że gdy nadejdzie czas "rajskich rozdań" będą mogli na siebie liczyć. Do poważnych konfliktów doszło dopiero po dołączeniu do show Aty - ostatecznie zwyciężczyni edycji. Pomiędzy Atą a Ivanem doszło do chwilowego zauroczenia, które wzbudziło dużą zazdrość i złość Ani. Uczestniczka bała się, że ostatecznie mogłaby stracić Ivana, jednak on deklarował. że pomimo relacji z Atą nie przestanie być wobec niej lojalny. Te słowa sprawiły, że Ata nie zdecydowała się zaryzykować wyboru i odesłała go do domu.

Przez cały program widzowie nie byli w stanie domyślić się, czy uczucie Ani i Ivana przetrwało próbę czasu. Oni sami początkowo zbijali fanów z tropu. Po finale Ivan umieścił wpis, który zmartwił wielu internautów:

Bardzo dziękuje @anna_hotelparadise2 za to że mogłem z Tobą być w Hotelu Paradise 2 ale niestety nasza przygoda juz się skończyła 😿 Mam nadzieje że kiedyś zrozumiesz mnie i może kiedyś się spotkamy❤️

Ania i Ivan z Hotel Paradise jednak razem

Na szczęście niedługo później Ivan Yevtushenko i Anna Matyasek przestali stresować kibicujących ich fanów i oficjalnie ogłosili, że są w związku. Przy okazji opublikowali romantyczne wideo.

- I w końcu mogę wam oficjalnie już powiedzieć - TAK❗️❗️Razem z Ivanem tworzymy zgrana pare od samego początku. 💞💞💞💞 - pisała Ania

- Bardzo długo czekałem na ten dzień, ponad 8 miesięcy, to nie było łatwe ukrywać prawdziwą miłość i prawdziwe uczucia❤️ - pisał Ivan

Wtedy również po raz pierwszy publicznie napisali do siebie wzajemnie słowa "Kocham cię". W wywiadzie opublikowanym na stronie "Hotelu Paradise 2" Ivan przyznał, że ich historia ani przed chwilę nie miała przerwy. Od razu po powrocie z Bali zaczęli od wspólnej kwarantanny:

Jak wracaliśmy do Polski to była kwarantanna, więc ja lecąc z Anią do Polski, przeprowadziłem z nią rozmowę i zaproponowałem, żeby przyleciała na kwarantannę do mnie. Te dwa tygodnie spędziliśmy razem w Gdańsku (...) Nasza historia jak zaczęła się pierwszego dnia na Bali tak trwa nadal - mówił Ivan

Ujawnienie związku dla Ani i Ivana było dla nich bardzo emocjonalnym przeżyciem. Ania opowiedziała na Instastory, jak trudno jej było przez osiem miesięcy ukrywać fakt, że jest bardzo szczęśliwa z Ivanem:

Wczoraj było tyle emocji, nawet nie wiecie jak się cieszę, że w końcu mogłam się ujawnić. Aż dziwnie, bo przez 8 miesięcy aż do dzisiaj, musieliśmy się ukrywać z Ivanem. To kiedy on wstawia relacje, to kiedy on kogoś oznacza, jak jesteśmy gdzieś to niby tylko on tam jest itd. To było naprawdę mega ciężkie ale już jesteśmy po... - odetchnęła z ulgą

Spodziewaliście się takiej kontynuacji ich przygody?

